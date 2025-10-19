Dvočasovna borba teniserki uz Rusije – Ribakina posle preokreta do velikog jubileja

Sputnik pre 23 minuta
Dvočasovna borba teniserki uz Rusije – Ribakina posle preokreta do velikog jubileja

Katarina Aleksandrova, ruska teniserka, poražena je u finalu turnira u Ningbou od Jelene Ribakine, kazahstanske teniserke rodom iz Moskve, rezultatom 3:6, 6:0, 6:2. Ribakina je tako došla do jubilarne desete titule u karijeri.

Opravdale su očekivanja deseta i deveta teniserka planete i provele su na terenu puna dva sata u velikoj borbi. Aleksandrova je dobro počela, osvojila je prvi set i napravila je veliki korak ka tituli. Međutim, Ribakina je uspela da pronađe znatno bolju igru i došla je do izjednačujućeg seta sa nulom. U setu odluke Aleksandrova nije uspela da vrati formu sa početka meča. Ispustila je odmah servis gem, a potom je Moskovljanka napravila još jedan brejk kojim je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Megvajer: Ovo nam znači sve!

Megvajer: Ovo nam znači sve!

Sport klub pre 3 minuta
Megvajer srušio Liverpul - košmaran meč Kodija Gakpa

Megvajer srušio Liverpul - košmaran meč Kodija Gakpa

B92 pre 29 minuta
Skupi promašaji Redsa: Junajted nastavio agoniju Liverpula

Skupi promašaji Redsa: Junajted nastavio agoniju Liverpula

Sport klub pre 58 minuta
Crna jesen u Liverpulu - stative zvečale umesto golova, a Amorim sa Junajtedom ispisao istoriju

Crna jesen u Liverpulu - stative zvečale umesto golova, a Amorim sa Junajtedom ispisao istoriju

Sportske.net pre 58 minuta
Megvajer srušio Liverpul u završnici, Junajted podiže formu

Megvajer srušio Liverpul u završnici, Junajted podiže formu

RTS pre 58 minuta
Mančester junajted slavio protiv liverpula! "Crveni đavoli" upisali prvu pobedu na "Enfildu" još od 2016. godine

Mančester junajted slavio protiv liverpula! "Crveni đavoli" upisali prvu pobedu na "Enfildu" još od 2016. godine

Večernje novosti pre 59 minuta
Ože-Alijasim stigao do nove titule: Kanađanin pravi veliki povratak, pao Lehečka u finalu Brisela

Ože-Alijasim stigao do nove titule: Kanađanin pravi veliki povratak, pao Lehečka u finalu Brisela

Telegraf pre 48 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisMoskvaRusijasport

Sport, najnovije vesti »

Nova rutinska pobeda rukometašica Srbije

Nova rutinska pobeda rukometašica Srbije

Danas pre 34 minuta
(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

(VIDEO) Pogledajte kako je Mančester junajted slavio u Liverpulu

Danas pre 34 minuta
Bivši igrač Reala doživeo moždani udar: Holanđanin koji ima osmoro dece je pre pet godina proglasio bankrot

Bivši igrač Reala doživeo moždani udar: Holanđanin koji ima osmoro dece je pre pet godina proglasio bankrot

Danas pre 2 sata
Saša Obradović: „Zajedništvo i tim, to je važno“

Saša Obradović: „Zajedništvo i tim, to je važno“

Danas pre 1 sat
Na Jahorini osnovan pokret Sigurna Srpska, sa Stanivukovićem na čelu

Na Jahorini osnovan pokret Sigurna Srpska, sa Stanivukovićem na čelu

Danas pre 1 sat