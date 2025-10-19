Dvočasovna borba teniserki uz Rusije – Ribakina posle preokreta do velikog jubileja

Katarina Aleksandrova, ruska teniserka, poražena je u finalu turnira u Ningbou od Jelene Ribakine, kazahstanske teniserke rodom iz Moskve, rezultatom 3:6, 6:0, 6:2. Ribakina je tako došla do jubilarne desete titule u karijeri.

Opravdale su očekivanja deseta i deveta teniserka planete i provele su na terenu puna dva sata u velikoj borbi. Aleksandrova je dobro počela, osvojila je prvi set i napravila je veliki korak ka tituli. Međutim, Ribakina je uspela da pronađe znatno bolju igru i došla je do izjednačujućeg seta sa nulom. U setu odluke Aleksandrova nije uspela da vrati formu sa početka meča. Ispustila je odmah servis gem, a potom je Moskovljanka napravila još jedan brejk kojim je