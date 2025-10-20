Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Crnogorska policija večeras je, nakon višemesečne ciljane potrage i operativnog rada, locirala i u Zeti uhapsila A.V. (37), člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Policija je identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku uhapšenom A.V. u skrivanju i kretanju, a raspolaže operativnim saznanjima i o drugim povezanim osobama. Preduzimaju se dalje mere u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa, navodi se u saopštenju.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(Foto) pao kavčanin za kojim je raspisana međunarodna poternica: Policija razbila jaku logističku mrežu koja ga je skrivala…

(Foto) pao kavčanin za kojim je raspisana međunarodna poternica: Policija razbila jaku logističku mrežu koja ga je skrivala, evo gde je uhapšen

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Hronika, najnovije vesti »

Pretio radnici, pa opljačkao prodavnicu: Užas u Obrenovcu: Razbojnik ženi prislonio nož i odneo sav novac

Pretio radnici, pa opljačkao prodavnicu: Užas u Obrenovcu: Razbojnik ženi prislonio nož i odneo sav novac

Blic pre 2 sata
Drumovi smrti! U tri udesa za dva dana na putevima širom Srbije poginulo petoro ljudi, a više od 80 je povređeno!

Drumovi smrti! U tri udesa za dva dana na putevima širom Srbije poginulo petoro ljudi, a više od 80 je povređeno!

Kurir pre 2 sata
Buktinja u stanu u Valjevu! Evakuisana zgrada preventivno, vatrogasci brzom reakcijom sanirali požar (video)

Buktinja u stanu u Valjevu! Evakuisana zgrada preventivno, vatrogasci brzom reakcijom sanirali požar (video)

Kurir pre 1 sat
Niški spajdermen na: Slobodi?! Sa bratom poznatu zlataru ojadio za 16,5 miliona: Policija ga skidala sa krovova, sakrio plen…

Niški spajdermen na: Slobodi?! Sa bratom poznatu zlataru ojadio za 16,5 miliona: Policija ga skidala sa krovova, sakrio plen, ali otac mu pomrsio račune

Blic pre 3 sata
Zapalio se stan: Požar u Valjevu: Evakuisana cela zgrada (video)

Zapalio se stan: Požar u Valjevu: Evakuisana cela zgrada (video)

Blic pre 4 sati