Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Crnogorska policija večeras je, nakon višemesečne ciljane potrage i operativnog rada, locirala i u Zeti uhapsila A.V. (37), člana jedne organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela kriminalno udruživanje, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Policija je identifikovala jaku logističku mrežu koja je pružala podršku uhapšenom A.V. u skrivanju i kretanju, a raspolaže operativnim saznanjima i o drugim povezanim osobama. Preduzimaju se dalje mere u cilju razbijanja mreže podrške članovima organizovanih kriminalnih grupa, navodi se u saopštenju.