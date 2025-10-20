(Foto) pao kavčanin za kojim je raspisana međunarodna poternica: Policija razbila jaku logističku mrežu koja ga je skrivala, evo gde je uhapšen

Blic pre 4 sati
(Foto) pao kavčanin za kojim je raspisana međunarodna poternica: Policija razbila jaku logističku mrežu koja ga je skrivala…

Aleksandar Vukićević (37), za kojim je raspisana međunarodna poternica, uhapšen je u Zeti, u koordinisanoj policijskoj akciji, saopštila je ta bezbednosna institucija. Uprava policije navodi da je Vukićević član organizovane kriminalne grupe kavčani.

"Večeras, u Zeti, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorice i Sektora za borbu protiv kriminala, nakon višemesečnog osnovnog planiranja, ciljane potrage i operativnog rada, locirali i u taktički preciznoj operaciji uhapsili operativno interesantno lice Aleksandra Vukićevića (37), člana organizovane kriminalne grupe, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog krivičnog dela zločinačkog udruživanja“, saopšteno je iz MUP Crne Gore. Policija je saopštila da je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Crnogorska policija uhapsila lice u Zeti za kojim je raspisana međunarodna poternica

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaMUP

Hronika, najnovije vesti »

Pretio radnici, pa opljačkao prodavnicu: Užas u Obrenovcu: Razbojnik ženi prislonio nož i odneo sav novac

Pretio radnici, pa opljačkao prodavnicu: Užas u Obrenovcu: Razbojnik ženi prislonio nož i odneo sav novac

Blic pre 52 minuta
Drumovi smrti! U tri udesa za dva dana na putevima širom Srbije poginulo petoro ljudi, a više od 80 je povređeno!

Drumovi smrti! U tri udesa za dva dana na putevima širom Srbije poginulo petoro ljudi, a više od 80 je povređeno!

Kurir pre 33 minuta
Buktinja u stanu u Valjevu! Evakuisana zgrada preventivno, vatrogasci brzom reakcijom sanirali požar (video)

Buktinja u stanu u Valjevu! Evakuisana zgrada preventivno, vatrogasci brzom reakcijom sanirali požar (video)

Kurir pre 13 minuta
Zapalio se stan: Požar u Valjevu: Evakuisana cela zgrada (video)

Zapalio se stan: Požar u Valjevu: Evakuisana cela zgrada (video)

Blic pre 2 sata
Niški spajdermen na: Slobodi?! Sa bratom poznatu zlataru ojadio za 16,5 miliona: Policija ga skidala sa krovova, sakrio plen…

Niški spajdermen na: Slobodi?! Sa bratom poznatu zlataru ojadio za 16,5 miliona: Policija ga skidala sa krovova, sakrio plen, ali otac mu pomrsio račune

Blic pre 2 sata