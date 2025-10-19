Ovo je bilo najtraženije zanimanje u Srbiji u septembru: Programeri nisu ni u top 10!

Poslodavci u Srbiji su u septembru tražili 15.679 radnika, a najtraženiji su bili magacioneri, za koje je oglašeno 1.359 radnih mesta, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje.

Slede radnici na utovaru i istovaru sa ponudom 867 radnih mesta, zidari-582, čistači prostorija kao što su hoteli, kancelarije i slično -577 i kuvari sa 446 oglasa za posao. Nekada najtraženiji programeri nisu ni u prvih 10 zanimanja po broju oglašenih slobodnih radnih mesta. Sa 264 ponude za posao našli su se na 11. mestu. Slede manuelni radnici u industriji i prehrambenoj industriji, pomoćni radnici u kuhinji, vozači autobusa, manuelni radnici za niskogradnju,