Protesti "Bez kraljeva" širom SAD: Veliki broj ljudi izašao na ulice, nezadovoljni Trampovom politikom

Veliki broj demonstranata okupio se u subotu na protestima pod sloganom "Bez kraljeva" širom Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Njujork, Vašington, Čikago, Majami i Los Anđeles, a incidenata nije bilo, preneli su danas američki mediji.

Prema rečima organizatora i demonstranata, demonstrancije su bile mirne. Veliki broj ljudi izašao je u u subotu na ulice gradova i varošica širom SAD kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog politike američkog predsednika Donalda Trampa na protestima "Bez kraljeva", koje su republikanci osudili kao skupove "mržnje prema Americi", prenosi CBS. Noseći transparente s natpisima poput "Ništa nije patriotskije od protesta" ili "Odupri se fašizmu", hiljade demonstranata