U Severnoj Makedoniji se održava prvi krug lokalnih izbora

U Severnoj Makedoniji se danas održava prvi krug lokalnih izbora, a biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 sati.

Ovo su osmi lokalni izbori od sticanja nezavisnosti zemlje i četvrti na kojima se biraju gradonačelnici i odbornici u 80 opština i gradu Skoplju. Pravo glasa ima 1.832.415 građana registrovanih u biračkom spisku. Na lokalnim izborima ima ukupno 309 kandidata za gradonačelnika, što je povećanje od 10 kandidata u poređenju sa onima iz 2021. godine, kada ih je bilo 299. Najveći broj kandidata za gradonačelnika - 683 bio je na prvim lokalnim izborima 1996. godine, a