Izraelske snage gađale pojas Gaze: Optužuju Hamas za kršenje primirja

IZRAELSKE vazduhoplovne snage gađale su Rafu, u južnom delu Pojasa Gaze, nakon što je Tel Aviv optužio Hamas da je prekršio primirje, objavio je „Tajms of Izrael“.

Tanjug Prema navodima lista, oni su odgovorili na napad koji su izveli „ekstremisti iz Pojasa Gaze na izraelske snage u Rafi“. Izraelska vojska se za sada ovim povodom nije oglasila, a u poslednjih par dana optužila je Hamas za dva kršenja prekida vatre. S druge strane, palestinski pokret Hamas je saopštio da potvrđuje je svoju posvećenost sporazumu o prekidu vatre u Pojasu Gaze i nazvao Izrael odgovornim za njegovo kršenje. „Hamas potvrđuje svoju posvećenost