Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Auto blog pre 50 minuta  |  Rts.rs
Branilac titule je ostvario petu pobedu u sezoni, a ukupno 68. u karijeru.

Drugo mesto osvojio je Lando Noris iz Meklarena, dok je treći završio Šarl Lekler iz Ferarija. Iza njih kroz cilj su prošli vozač Ferarija Luis Hamilton i vodeći u generalnom plasmanu Oskar Pjastri iz Meklarena. Bodove su osvojili i Džordž Rasel (Mercedes), Juki Cunoda (Red Bul), Niko Hulkenberg (Zauber), Oliver Berman (Has) i Fernando Alonso (Aston Martin). Australijanac Pjastri vodi u šampionatu sa 346 bodova, Noris ima 332, a Ferstapen 306. Naredna trka vozi se
Danas pre 1 sat
Auto blog pre 50 minuta
