Central European Rally- Toyota je svetski šampion u reliju 2025

Auto magazin pre 23 minuta
Central European Rally- Toyota je svetski šampion u reliju 2025

U asfaltnom baletu na tromеđi Nemačke, Austrije i Češke, najbolje se snašao fabrički vozač Toyote, Kalle Rovanpera, koji je stigao do svoje treće pobede ove sezone i tako promešao karte u borbi za šampionsku titulu...

Fabrički vozač tima Toyota u FIA Svetskom reli šampionatu, Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) pobednik je Central European Rally 2025, stigavši do svoje treće ovogodišnje WRC pobede. 25-godišnji Finac je pobedio na 7 od 18 održanih brzinskih ispita. U tome mu je pomogao jedan od glavnih pretendenata za titulu, Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Francuz je na Central European Rally 2025 stigao kao vodeđi u šampionatu, ali strvari nisu išle glatko. Već
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

Toyota promoviše novu luksuznu marku iznad Lexusa!

Toyota promoviše novu luksuznu marku iznad Lexusa!

B92 pre 18 sati
Šest velikih proizvođača pod novim optužbama za varanje na emisijama

Šest velikih proizvođača pod novim optužbama za varanje na emisijama

Auto blog pre 1 dan
Koja automobilska marka vredi najviše na svetu?

Koja automobilska marka vredi najviše na svetu?

Vesti online pre 1 dan
Koja automobilska marka vredi najviše na svetu?

Koja automobilska marka vredi najviše na svetu?

B92 pre 1 dan
Renault, Dacia i Toyota briljiraju: Ovi modeli ukrali svu pažnju posetilaca Galerije Automobila Srbije 2025

Renault, Dacia i Toyota briljiraju: Ovi modeli ukrali svu pažnju posetilaca Galerije Automobila Srbije 2025

Mondo pre 2 dana
Odobren novac: Toyota menja koncept mikroautomobila FOTO

Odobren novac: Toyota menja koncept mikroautomobila FOTO

B92 pre 2 dana
Norveška vraća plaćanje PDV-a za većinu automobila

Norveška vraća plaćanje PDV-a za većinu automobila

Auto blog pre 5 dana

Ključne reči

TojotaToyotaČeškaAustrijaNemačka

Automobili, najnovije vesti »

Central European Rally- Toyota je svetski šampion u reliju 2025

Central European Rally- Toyota je svetski šampion u reliju 2025

Auto magazin pre 23 minuta
Cupra slavi prvi milion

Cupra slavi prvi milion

Auto blog pre 1 sat
Dilema na koju je sve lakše naći odgovor: da li su automobili iz 80′ i 90′ bolji, kvalitetniji i dugovečniji?

Dilema na koju je sve lakše naći odgovor: da li su automobili iz 80′ i 90′ bolji, kvalitetniji i dugovečniji?

Vrele gume pre 1 dan
Nemačka savezna država kupila 200 električnih Audija za policiju

Nemačka savezna država kupila 200 električnih Audija za policiju

Auto blog pre 3 sata
Oko 4.000 radnika napustilo Mercedes uz otpremnine

Oko 4.000 radnika napustilo Mercedes uz otpremnine

Auto blog pre 4 sati