Na današnji dan, 20. oktobar

Danas je ponedeljak, 20. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1728 - U Kopenhagenu je izbio požar koji je uništio veći deo grada. 1740 - Umro je rimsko-nemački car Karlo VI, poslednji muški potomak habsburške dinastije. Nakon uspešno vođenog rata protiv Turske, sklopio je povoljan mir u Požarevcu 1718. Međutim, nakon novog rata, Beogradskim mirom 1739. izgubio je gotovo sve teritorije stečene Požarevačkim mirom. Da bi osigurao presto kćerki Mariji Tereziji izdao je 1713. Pragmatičnu sankciju, kućni zakon dinastije Habsburg.