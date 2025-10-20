Prekid vatre i dalje je na snazi, kaže Tramp posle izraelskog napada na Gazu

BBC News pre 43 minuta

Reuters Izraelske snage napale su južni deo Gaze 19. oktobra 2025.

Manje od nedelju dana otkako je stupio na snagu, sporazum o prekidu vatre u Gazi Izraela i Hamasa došao je do ivice pucanja, a obe strane se međusobno optužuju za njegovo kršenje.

Dan posle vazdušnog napada na Rafu,izraelska vojska je poručila da će se „vratiti prekidu vatre".

Izraelska vojska izvela je vazdušne napade Rafu, pošto je prethodno Hamas, po Izraelaca, ispalio protivtenkovsku raketu i otvorio vatru na njihove snage u blizini tog grada na na jugu Gaze, kada su ubijena dva vojnika.

Prekid vatre je i dalje na snazi, rekao je američki predsednik Donald Tramp posle izraelskih napada.

Vođstvo Hamasa nije umešano u navodno kršenje prekida vatre, rekao je Tramp, koji je za napad okrivio „neke pobunjenike".

„Sa ovim će se izaći na kraj snažno, ali na pravi način", dodao je.

Iz Hamasa su tvrdili da nemaju informacije o bilo kakvim sukobima na tom području. i da su posvećeni prekidu vatre.

U izraelskom napadu na Rafu ubijeno je 44 ljudi, rekli su izvori iz bolnica.

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džerad Kušner trebalo bi da dođu u Izrael kako bi uticali da se održi prethodno postignut dogovor.

Prošle nedelje, Tramp je trijumfalno saopštio da je postignut dogovor o prekidu vatre i razmeni talaca i zarobljenika posle dve godine sukoba.

Izraelska vojna operacija u Gazi pokrenuta je kao odgovor na napad 7. oktobra 2023. godine, kada su naoružani pripadnici Hamasa ubili oko 1.200 ljudi u južnom Izraelu i oteli više od 250 ljudi.

Prema podacima Ministarstva zdravlja pod upravom Hamasa, od tada je u izraelskim napadima u Gazi poginulo više od 68.000 ljudi.

Strah i napetost rastu: Krhki mir prekinut izraelskim napadima

Rušdi Abulauf, BBC dopisnik iz Gaze

U izraelskom vazdušnom napadu na grad Al-Zavaida u centralnoj Gazi ubijeno je šest pripadnika Hamasovih brigada Al-Kasam, među kojima i Jahju al-Mabhuha, komandant elitne jedinice u bataljonu Džabalija, prenose lokalni izvori.

Meta napada bio je mali kafić pored mora, postavljen unutar šatora, duž gradske plaže.

Al-Zavaida je između Deir al-Balaha i Kan Junisa na mediteranskoj obali Gaze.

Šest boraca, poreklom iz severne Gaze, navodno su u to vreme delovali u centralnom području.

Smrt al-Mabhuha, višeg terenskog komandanta, jedan je od najznačajnijih gubitaka za elitne snage Hamasa od početka krhkog primirja.

Reuters

Mnogi ljudi iz Gaze nisu mogli ni da zamisle da će napadi Izraela tako brzo ponovo početi, desetak dana posle dogovora o prekidu vatre.

Kratkotrajni osećaj olakšanja, koji je usledio posle dogovora o obustavi neprijateljstava, ubrzo je zamenjen strahom i neizvesnošću.

Stanovnici se vraćaju šatorima i domovima, a cene osnovnih proizvoda nastavljaju da rastu, što dodatno utiče na zabrinutost i razočaranje zbog naglog pogoršanja situacije.

Hamas pokušava da se distancira od incidenta u Rafi, navodeći da su borci koji su sproveli napad odavno izgubili vezu sa pokretom.

Ipak, grupa i dalje ističe da se drži sporazuma o primiruju potpisanom u Egiptu, ali događaji na terenu ukazuju na brzo zaoštravanje situacije, koje bi moglo da dovede do potpunog prekida primirja.

(BBC News, 10.20.2025)