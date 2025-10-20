MUP: Studentkinja dala izjavu u policiji, demantuje da je privođena i da su je policajci tukli

Beta pre 12 minuta

Studentkinja Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, A.P. (21), koja je po navodima studenata tog fakulteta u blokadi, pretučena u policijskoj stanici, danas je u svojstvu građanke dala izjavu u policiji u kojoj je demantovala da je privođena i da su je policajci tukli.

Po navodima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), ona je u prisustvu advokata jutros od 9.30 do 10.45 časova dala izjavu u prostorijama Službe za visokotehnološki kriminal.

"Studentkinja A.P. je u prisustvu advokata potvrdila autentičnost Instagram naloga i njene objave na tom nalogu u kojoj demantuje da se radi o njoj, odnosno da nije povređena od strane policijskih službenika, kao i da nije bila u prostorijama policije. A.P. je izjavila da nikad, ni sada ni ranije, nije bila privođena u policiju", stoji u saopštenju MUP.

Dodaje se da je izjavila i da se ne nalazi na fotografijama koje su objavljene, kao i da nije bila učesnik događaja koji se spominju na objavi studenata u blokadi, odnosno da nije pronašla nikakvu glavu lutke ofarbanu crvenom bojom, jer mesecima, po njenim rečima, nije bila na svom radnom mestu već je uglavnom radila od kuće.

"Imajući u vidu da je ovde u pitanju deo istrage koju vodi tužilac za Visokotehnološki kriminal, studentkinja će dati potrebna obaveštenja i u delu istrage koje vodi Treće Osnovno javno tužilaštvo. Ali jasno je da ove izjave same studentkinje više ne dotiču kreatore i nosioce kampanje laži, jer im ruše koncept", piše u saopštenju tog resora.

Dodaje se da istraga o tom slučaju "mora biti završena do kraja".

"Ako je istina, da se utvrdi odgovornost policije, ako nije onda da se sankcioniše lažno optuživanje policije i uznemiravanje javnosti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

(Beta, 20.10.2025)

