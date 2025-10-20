MUP: Studentkinja Poljoprivrednog fakulteta potvrdila da je policajci nisu povredili

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je jutros od 9.30 do 10.45 časova, studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A.

P. (21) u izjavi u Službi za Visoko- tehnološki kriminal potvrdila svoju objavu na instagram nalogu, odnosno da nije povređena od strane policijskih službenika u policijskoj stanici. Ona je u prisustvu advokata dala obaveštenje u svojstvu građanke u policiji u Službi za VTK povodom zahteva tužioca za VTK, saopštio je MUP. Studentkinja A. P. je potvrdila autentičnost Instagram naloga i njene objave na tom nalogu u kojoj demantuje da se radi o njoj, odnosno da nije