Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora

Beta pre 23 minuta

 Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu prvog redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj će raspravljati o trideset međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora.

Sednica, na čijem dnevnom redu je 48 tačaka, počela je 7. oktobra.

Poslanici su završili raspravu o amandmanima na osam predloga zakona među kojima su Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru,Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Rasprava je završena i o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, i na Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.

(Beta, 20.10.2025)

Povezane vesti »

Skupština nastavila raspravu, u toku i proces izbora za članove Saveta REM-a

Skupština nastavila raspravu, u toku i proces izbora za članove Saveta REM-a

N1 Info pre 8 minuta
Na dnevnom redu i sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavili rad: Raspravljaju o 20 tačaka (video)

Na dnevnom redu i sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavili rad: Raspravljaju o 20 tačaka (video)

Blic pre 8 minuta
BLOG UŽIVO Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice…

BLOG UŽIVO Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice, opremu, lekove“

Nova pre 8 minuta
Nastavljeno zasedanje Skupštine Srbije

Nastavljeno zasedanje Skupštine Srbije

RTS pre 43 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora

Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora

Radio sto plus pre 19 minuta
Skupština danas raspravlja o međunarodnim zajmovima: Kako je pruga Niš-Dimitrovgrad poskupela sa 268 na 502 miliona evra

Skupština danas raspravlja o međunarodnim zajmovima: Kako je pruga Niš-Dimitrovgrad poskupela sa 268 na 502 miliona evra

Danas pre 9 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije, prisustvuje 100 narodnih poslanika

Nastavljena sednica Skupštine Srbije, prisustvuje 100 narodnih poslanika

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština Srbije

Politika, najnovije vesti »

Skupština nastavila raspravu, u toku i proces izbora za članove Saveta REM-a

Skupština nastavila raspravu, u toku i proces izbora za članove Saveta REM-a

N1 Info pre 8 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora

Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora

Beta pre 23 minuta
Na dnevnom redu i sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavili rad: Raspravljaju o 20 tačaka (video)

Na dnevnom redu i sporazum Srbije i Turske: Poslanici Skupštine Srbije nastavili rad: Raspravljaju o 20 tačaka (video)

Blic pre 8 minuta
Popović: Pacijenti u Srbiji već naredne godine mogu dobijati mRNK vakcinu protiv onkoloških bolesti

Popović: Pacijenti u Srbiji već naredne godine mogu dobijati mRNK vakcinu protiv onkoloških bolesti

N1 Info pre 3 minuta
BLOG UŽIVO Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice…

BLOG UŽIVO Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice, opremu, lekove“

Nova pre 8 minuta