Poslanici Skupštine Srbije nastavili sednicu, rasprava o predlozima međunarodnih sporazuma i ugovora

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas sednicu prvog redovnog jesenjeg zasedanja na kojoj će raspravljati o trideset međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora.

Sednica, na čijem dnevnom redu je 48 tačaka, počela je 7. oktobra.

Poslanici su završili raspravu o amandmanima na osam predloga zakona među kojima su Predlog zakona o informacionoj bezbednosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru,Predlog zakona o dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Rasprava je završena i o amandmanima na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, i na Predlog zakona o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja.