Skupština završila rad, sutra nastavak - danas debata vlasti i opozicije o novim zaduživanjima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a raspravu o preostalim tačkama dnevnog reda, odnosno o kadrovskim rešenjima nastaviće sutra u 10.00 časova.

Skupština je danas završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39. tačke dnevnog reda, a koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i više finansijskih ugovora, a sutra će nastaviti raspravu od 40. do 48. tačke. Raspravljaće se, između ostalog, o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu