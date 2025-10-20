Skupština završila rad, sutra nastavak - danas debata vlasti i opozicije o novim zaduživanjima

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Skupština završila rad, sutra nastavak - danas debata vlasti i opozicije o novim zaduživanjima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a raspravu o preostalim tačkama dnevnog reda, odnosno o kadrovskim rešenjima nastaviće sutra u 10.00 časova.

Skupština je danas završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39. tačke dnevnog reda, a koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i više finansijskih ugovora, a sutra će nastaviti raspravu od 40. do 48. tačke. Raspravljaće se, između ostalog, o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Sednica Skupštine – vladajuća koalicija za predložene međunarodne sporazume, opozicija ih kritikuje

Sednica Skupštine – vladajuća koalicija za predložene međunarodne sporazume, opozicija ih kritikuje

RTS pre 21 minuta
"Kad ste vi bili stručnjak, nije bilo ni flastera u bolnicama" Lončar u Skupštini odgovorio Nikeziću: "Tada se nisu…

"Kad ste vi bili stručnjak, nije bilo ni flastera u bolnicama" Lončar u Skupštini odgovorio Nikeziću: "Tada se nisu zapošljavali najbolji studenti medicine" (video)

Blic pre 45 minuta
BLOG Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice, opremu…

BLOG Sramno obraćanje Zlatibora Lončara: „Blokade vratile Srbiju pet godina unazad. Zbog njih nemate nove bolnice, opremu, lekove“

Nova pre 45 minuta
Ministar zdravlja Lončar potvrdio navode poslanika Petrovića iz Vranja:Kod vozača hitne pomoći u Beogradu pronađen kokain

Ministar zdravlja Lončar potvrdio navode poslanika Petrovića iz Vranja:Kod vozača hitne pomoći u Beogradu pronađen kokain

Jug press pre 41 minuta
Skupština završila rad: Sutra nastavak sednice

Skupština završila rad: Sutra nastavak sednice

Telegraf pre 45 minuta
O čemu su sve danas raspravljali poslanici Narodne skupštine?

O čemu su sve danas raspravljali poslanici Narodne skupštine?

Danas pre 2 sata
SRCE upozorava na sporazume o odbrani: Bošković kritikuje BIA zbog “kampa u Loznici” i slučaja Banjska

SRCE upozorava na sporazume o odbrani: Bošković kritikuje BIA zbog “kampa u Loznici” i slučaja Banjska

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNVlada SrbijeSkupština SrbijeProsečna plataEvropska banka za obnovu i razvojIzboriTurskaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Vučića u narednih mesec dana čeka dosad najstroža evropska kontrola: Neće ga spasti ni reč „dinamično“ i hešteg #SerbiaToEU…

Vučića u narednih mesec dana čeka dosad najstroža evropska kontrola: Neće ga spasti ni reč „dinamično“ i hešteg #SerbiaToEU

Danas pre 1 minut
Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Ministar spoljnih poslova Srbije sutra na sednici Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas pre 25 minuta
Sutra redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Sutra redovna sednica Saveta bezbednosti UN o Kosovu

Danas pre 1 sat
Počeo sastanak Vučića i Orbana u Budimpešti

Počeo sastanak Vučića i Orbana u Budimpešti

RTV pre 11 minuta
Počeo sastanak orbana i Vučića: Na stolu nekoliko važnih tema, među njima i energetika

Počeo sastanak orbana i Vučića: Na stolu nekoliko važnih tema, među njima i energetika

Blic pre 16 minuta