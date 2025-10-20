SRCE upozorava na sporazume o odbrani: Bošković kritikuje BIA zbog “kampa u Loznici” i slučaja Banjska

SRCE upozorava na sporazume o odbrani: Bošković kritikuje BIA zbog “kampa u Loznici” i slučaja Banjska

Narodni poslanik i član Predsedništva pokreta Srbija centar (SRCE), Petar Bošković, danas je u Skupštini Srbije upozorio na, kako je naveo, ozbiljnost sporazuma o saradnji u oblasti odbrane sa drugim državama, iako se oni čine tipskim.

Bošković, pukovnik bojnog broda u penziji, kao primer je naveo sporazum sa Moldavijom iz 2013. godine, kritikujući rad Bezbednosno-informativne agencije (BIA) u vezi sa postojanjem “kampa” u Loznici. “Da li je Moldavija u sklopu ovih sporazuma i pravila o razmeni podataka prvo upozorila Srbiju, Bezbednosno informativnu agenciju, za čuveni kamp u Loznici, nećemo saznati. Ali, kako naša BIA nije reagovala i pravila se mrtva, Moldavija je, a to svi znamo, javno
Skupština Srbije BIA Loznica Moldavija Srce

