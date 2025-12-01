Jakšić objašnjava Vučićev manevar: Zašto hoće da istovremeno raspiše parlamentarne i predsedničke izbore

Spoljnopolitički novinar Boško Jakšić kaže da mu je zanimljiva najava predsednika republike o istovremenom održanju parlamentarnih i predsedničkih izbora, iako on nema pravo, po Ustavu i zakonu, da se kandiduje za još jedan mandat.

U Sečnju, Negotinu i Mionici juče su održani lokalni izbori, a SNS je osvojila većinu glasova. Ipak, bilo je velikih malverzacija, zastrašivanja, manipulacija glasovima, ali i otvorenih napada na nosioce liste i posmatrače. Vučić je, tokom proglašenja pobede, najavio da bi paralelno mogli da budu održani parlamentarni i predsednički izbori. Ipak, po Ustavu, on nema pravo na još jedan mandat (zakonski je najviše dva mandata), a Jakšić objašnjava i čemu služi ova