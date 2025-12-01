Evropske demokrate: SNS se održava na vlasti kroz nasilje i manipulaciju biračima

Evropska demokratska partija saopštila je, povodom lokalnih izbora u Mionici, Negotinu i Sečnju, da je stranka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sve više izolovana i da se održava na vlasti kroz nasilje i strah.

U objavi na Iksu i Instagramu, evropske demokrate su sinoć navele da se Vučić "plaši nacionalnih izbora zato što, kada ne šalje batinaše da prebijaju studente, mlade ljude, građane, poslanike ili novinare, kao što je uradio u Mionici, zna da ne može da pobedi". "Lokalni izbori u Mionici, Negotinu i Sečnju slika su stvarnosti u Srbiji - prevare, zastrašivanja, napadi na posmatrače i bande koje deluju uz saučesništvo policije", istakli su oni u svojoj objavi.