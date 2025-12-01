Vučić: Ušli smo u izbornu godinu, najkasnije u roku od godinu dana imaćemo izbore

Jugmedia pre 4 sati  |  JuGmedia
Aleksandar Vučić kaže da će parlamentarni izbori biti održani u roku od godinu dana, a da je pitanje jedino da li će uz njih biti održani i predsednički izbori. „Ušli smo u izbornu godinu, najkasnije u roku od godinu dana imaćemo izbore“, rekao je Vučić u selu Tolić kod Mionice, prenosi agencija Beta.

Vučić je rekao da sada ostaje da se pripreme izbori i da se vidi ko će na njima učestvovati, koliko lista i koji kandidati. Srpska napredna stranka je osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju. Ipak, njima je procentualno podrška znatno opala u odnosu na prethodne izborne cikluse, dok su na strani opoziciji veću podršku dobile liste koje su podržali studenti. Najava mogućnosti Vučića da se održe predsednički izbori otvara mogućnost
