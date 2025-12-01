Predsednik o izborima: „Opozicija je terorisala građane, a mi smo i pored toga pobedili“

Serbian News Media pre 15 minuta
Predsednik o izborima: „Opozicija je terorisala građane, a mi smo i pored toga pobedili“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Srpska napredna stranka (SNS) uspela da pobedi na lokalnim izborima u Sečnju, Mionici i Negotinu „uprkos godinu dana terora i nemogućih uslova“ za koje je optužio predstavnike opozicije. „Ja nikada nisam zadovoljan (rezultatima izbora) i uvek tražim više.

A njima (opoziciji) je sve lako. Dovešće batinaše i veterane, tući će ljude po kafanama… Šta oni drugo rade – ništa! I uvek su moralni pobednici. Samo vi tako pobeđujte a mi ćemo ovako“, rekao je Vučić novinarima u selu Tolić kod Mionice. On je optužio opoziciju za izazivanje nereda i upitao šta su predstavnici opozicije iz drugih gradova radili u mestima u kojima je u nedelju bilo glasanje na lokalnim izborima. „Kokanović je došao, Ćuta, Savo Manojlović… Doveli su
