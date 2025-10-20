Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp izrazio je danas skepsu u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati svoje teritorije koje je u ratu osvojila Rusija, piše Gardijan.

"I dalje ih mogu osvojiti. Mislim da neće. I dalje ih mogu osvojiti. Nikad nisam rekao da hoće. Svašta može da se desi. Znate, rat je vrlo čudnovata stvar", rekao je Tramp na sastanku sa premijerom Australije Entonijem Albanezeom.

Trampov skepticizam u pogledu ukrajinske pobede javlja se nekoliko dana posle sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Beloj kući.

{Related:232936}

Tom prilikom, Tramp je delovao naklonjeniji tom da se pregovorima dođe do mirovnog sporazuma nego snabdevanju Ukrajine dugometnim krstarećim raketama "tomahavk".

Tramp je poručio i Ukrajini i Rusiji da "smesta prekinu taj rat".

Ovo je još jedna promena Trampovog stava u pogledu ukrajinskih šansi u ratu.

Koliko u septembru, Tramp je izrazio uverenje da Ukrajina može da povrati sve teritorije koje joj je preotela Rusija.

AP podseća na Trampove izjave iz predsedničke kampanje iz 2024. godine, ali i sa početka njegovog predsednikovanja, da će Ukrajina morati da odustane od teritorija koje joj je Rusija otela da bi rat bio zaustavljen.

(Beta, 20.10.2025)

Povezane vesti »

Sutra u 17 časova Zbor

Sutra u 17 časova Zbor

Prokuplje press pre 1 sat
Isplata redovne i privremene naknade

Isplata redovne i privremene naknade

Prokuplje press pre 1 sat
"Putin i Zelenski se Mrze više od svega, otežavaju mi" Tramp se požalio novinarima

"Putin i Zelenski se Mrze više od svega, otežavaju mi" Tramp se požalio novinarima

Alo pre 1 sat
Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

N1 Info pre 2 sata
Srbija bez rešenja na paklenu odluku Evrope! Možemo ostati bez struje i grejanja, ekonomija u riziku od kolapsa: Može li Vučić…

Srbija bez rešenja na paklenu odluku Evrope! Možemo ostati bez struje i grejanja, ekonomija u riziku od kolapsa: Može li Vučić da smisli izlaz iz ove krize?

Kurir pre 2 sata
Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Radio sto plus pre 2 sata
Oglasio se Vučić posle sastanka sa Orbanom

Oglasio se Vučić posle sastanka sa Orbanom

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaGardijanDonald TrampAustralija

Društvo, najnovije vesti »

Anketna komisija predstavlja izveštaj u Evropskom parlamentu, Marinković očekuje mere protiv vlasti

Anketna komisija predstavlja izveštaj u Evropskom parlamentu, Marinković očekuje mere protiv vlasti

Danas pre 50 minuta
Nekoliko stotina Čačana protestovalo protiv policijske brutalnosti

Nekoliko stotina Čačana protestovalo protiv policijske brutalnosti

Danas pre 0 minuta
Anketna komisija predstavlja izveštaj u Evropskom parlamentu, Marinković očekuje mere protiv vlasti

Anketna komisija predstavlja izveštaj u Evropskom parlamentu, Marinković očekuje mere protiv vlasti

Danas pre 1 sat
15 sekundi koje Srbija nije smela da vidi: Nedopustiv potez RTS-a sa novim cenzurisanjem dečje emisije „Važne stvari“

15 sekundi koje Srbija nije smela da vidi: Nedopustiv potez RTS-a sa novim cenzurisanjem dečje emisije „Važne stvari“

Danas pre 1 sat
Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce, završili peti dan marša ka Novom Sadu

Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce, završili peti dan marša ka Novom Sadu

Danas pre 1 sat