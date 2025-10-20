Tramp skeptičan u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati okupirane teritorije

Beta pre 2 sata

Predsednik SAD Donald Tramp izrazio je danas skepsu u pogledu mogućnosti da Ukrajina povrati svoje teritorije koje je u ratu osvojila Rusija, piše Gardijan.

"I dalje ih mogu osvojiti. Mislim da neće. I dalje ih mogu osvojiti. Nikad nisam rekao da hoće. Svašta može da se desi. Znate, rat je vrlo čudnovata stvar", rekao je Tramp na sastanku sa premijerom Australije Entonijem Albanezeom.

Trampov skepticizam u pogledu ukrajinske pobede javlja se nekoliko dana posle sastanka sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Beloj kući.

Tom prilikom, Tramp je delovao naklonjeniji tom da se pregovorima dođe do mirovnog sporazuma nego snabdevanju Ukrajine dugometnim krstarećim raketama "tomahavk".

Tramp je poručio i Ukrajini i Rusiji da "smesta prekinu taj rat".

Ovo je još jedna promena Trampovog stava u pogledu ukrajinskih šansi u ratu.

Koliko u septembru, Tramp je izrazio uverenje da Ukrajina može da povrati sve teritorije koje joj je preotela Rusija.

AP podseća na Trampove izjave iz predsedničke kampanje iz 2024. godine, ali i sa početka njegovog predsednikovanja, da će Ukrajina morati da odustane od teritorija koje joj je Rusija otela da bi rat bio zaustavljen.

(Beta, 20.10.2025)