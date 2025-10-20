Srbija bez rešenja na paklenu odluku Evrope! Možemo ostati bez struje i grejanja, ekonomija u riziku od kolapsa: Može li Vučić da smisli izlaz iz ove krize?

Kurir pre 49 minuta
Srbija bez rešenja na paklenu odluku Evrope! Možemo ostati bez struje i grejanja, ekonomija u riziku od kolapsa: Može li Vučić…

Danas je odjeknula vest da je Savet Evropske unije uveo zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje, što posebno pogađa našu privredu i ekonomiju, čime je jasno da je Srbija napadnuta gore nego pojedine zemlje koje su direktno u ratnom sukobu.

Ova strašna odluka stupa na snagu nakon višemesečnih napora predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da sankcije NIS-u ne stupe na snagu i da država ima dovoljno rezervi za mirnu i stabilnu zimu. Kako je Kurir danas preneo, mera stupa na snagu od 1. januara 2026. godine, a Srbija za ovo — trenutno — nema rešenje. Posebno se ističe problem da sa ovom odlukom Srbija može da ostane bez nafte, gasa, struje, a u krajnjoj liniji da dođe i do kolapsa ekonomije i
