Danas bez struje delovi 10 beogradskih opština: Biće i isključenja vode: Proverite da li ste na spisku

Elektrodistribucija Srbije za danas, 20. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u 10 beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Isključenja struje će trajati u različitim intervalima, u zavisnosti od lokacije.

Kako su saopštili iz Elektrodistribucije Srbije, isključenja struje obuhvatiće danas 10 beogradskih opština: U kojim vremenskim intervalima će isključenja trajati i koje ulice će obuhvatiti pročitajte na ovom linku. Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara
