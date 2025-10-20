Diplomatska ofanziva na bliskom istoku: Tramp šalje specijalni tim u Izrael, reči njegovog zeta se neće svideti Netanjahuu: Evo šta Tel Aviv mora da uradi

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i savetnik i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner danas će stići u posetu Izraelu, dok ce američki potpredsednik Džej Di Vens doći u Tel Aviv u utorak, izjavio je američki zvaničnik za Tajms of Izrael.

Zvaničnik je rekao da će se Vens, Vitkof i Kušner tokom posete Izraelu sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim izraelskim zvaničnicima da bi dalje unapredili američki plan za prekid vatre u Pojasu Gaze. Okružni sud u Jerusalimu otkazao je ročišta za Netanjahuovo svedočenje u krivičnom postupku protiv njega koja su bila zakazana za ponedeljak i utorak, navodeći kao razlog "hitne diplomatske sastanke" kojima Netanjahu mora da prisustvuje. Netanjahuovi