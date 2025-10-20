Ministarka Đedović Handanović o zabrani uvoza ruskog gasa: "Srbija u teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji"

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da se Srbija nalazi u veoma teškoj situaciji nakon što je Savet EU usvojio zabranu tranzita ruskog gasa kroz EU u treće zemlje.

"Mera stupa na snagu 1. januara 2026. godine. Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog gasa kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti", rekla je Đedović Handanović. "Zahvaljujući odličnim odnosima predsednika Vučića sa svetskim liderima, nadamo se da ćemo naći rešenje i radimo sve sto je u našoj moći ali situacija je gotovo bezizlazna imajući u vidu i trenutnu situaciju u vezi sa Naftnom Industrijom Srbije. Naša zemlja, koja nije