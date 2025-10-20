Na 370 km od Beograda pada odluka o budućnosti Evrope! Jedan poziv doveo do neviđenog preokreta, Putin se vraća na mesto zločina: "Udarac u stomak za EU"

Kad Vladimir Putin iskorači iz aviona u Mađarskoj, članici Evropske unije i NATO saveza, to će biti neprijatan prizor za saveznike Ukrajine koji žele da izoluju ruskog predsednika za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog navodnih ratnih zločina. Uprkos tome, sastanak Putina i američkog predsednika Donalda Trampa planiran je u Budimpešti, koja se nalazi na 370 kilometara udaljenosti od Beograda.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da bi mogao da se sretne sa Putinom u Budimpešti u naredne dve nedelje, usvajajući pomirljiviji ton prema Rusiji baš u trenutku kad je izgledalo da će Vašington poslati Kijevu željene rakete dugog dometa “tomahavk”. Kako piše “Vašington post”, “Putin je samo jednim telefonskim pozivom promenio Trampov stav o Ukrajini. Ponovo”. Sve do Putinovog poziva, delovalo je da je Tramp spreman da pojača ukrajinski arsenal i