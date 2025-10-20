"Uđite u auto dobro obučeni i upalite grajenje na maksimum, pa tako 20 minuta": Emina Jahović se snima u sauni, a evo šta sve poručuje onima koji ne poseduju jednu: "Evo saveta..." (foto)

Blic pre 34 minuta
"Uđite u auto dobro obučeni i upalite grajenje na maksimum, pa tako 20 minuta": Emina Jahović se snima u sauni, a evo šta sve…

Poznata pevačica Emina Jahović (43) podelila je na društvenim mrežama kako se relaksira ove jeseni.

- Omiljena vrsta opuštanja - navela je Emina u opisu objave. Na slici vidimo da se nalazi u sauni, koje, kako je ranije pričala, obožava. - Ukoliko imate saunu, obavezno praktikujte tu vrstu detoksa i znojenja kako biste izbacili toksine iz tela dva puta nedeljno. Ukoliko nemate saunu, provedite 20 minuta vremena u kadi sa što toplijom vodom u koju ste ubacili neku finu kupku sa solju, čak i samo so uz dodatak nekog eteričnog ulja lavande, citrusa ili bilo kog ulja
Otvori na blic.rs

Emina Jahović »

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru

B92 pre 2 dana
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava centru!

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava centru!

Alo pre 3 dana
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Telegraf pre 3 dana
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Story pre 3 dana
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru!

Hello pre 3 dana
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru

Blic pre 3 dana
Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru

Zbog velikog interesovanja Emina Jahović zakazala drugi koncert u Sava Centru

Euronews pre 3 dana
Emina Jahović »

Ključne reči

Emina Jahović

Zabava, najnovije vesti »

"Uđite u auto dobro obučeni i upalite grajenje na maksimum, pa tako 20 minuta": Emina Jahović se snima u sauni, a evo šta sve…

"Uđite u auto dobro obučeni i upalite grajenje na maksimum, pa tako 20 minuta": Emina Jahović se snima u sauni, a evo šta sve poručuje onima koji ne poseduju jednu: "Evo saveta..." (foto)

Blic pre 34 minuta
Ovo je istina o asminovom odrastanju: Oglasila se njegova tetka Nazifa - progovorila o vrednosti kuće Durdžić i otkrila čega…

Ovo je istina o asminovom odrastanju: Oglasila se njegova tetka Nazifa - progovorila o vrednosti kuće Durdžić i otkrila čega se njegova majka plašila u vezi Nore

Blic pre 34 minuta
Asminova tetka otkrila detalje njegovog odrastanja, pa pomenula njegovo imanje: Ovoga se plašila njegova majka

Asminova tetka otkrila detalje njegovog odrastanja, pa pomenula njegovo imanje: Ovoga se plašila njegova majka

Telegraf pre 1 sat
Skuvajte pasulj bez zaprške i potapanja preko noći: Ovih 5 trikova garantuju najbolji ukus i gustinu!

Skuvajte pasulj bez zaprške i potapanja preko noći: Ovih 5 trikova garantuju najbolji ukus i gustinu!

Kurir pre 1 sat
"Ozbiljan je manipulator" Stanija se ponovo oglasila: U šoku zbog Asminovog ponašanja "Nije ga briga za mene"

"Ozbiljan je manipulator" Stanija se ponovo oglasila: U šoku zbog Asminovog ponašanja "Nije ga briga za mene"

Telegraf pre 2 sata