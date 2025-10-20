"Uđite u auto dobro obučeni i upalite grajenje na maksimum, pa tako 20 minuta": Emina Jahović se snima u sauni, a evo šta sve poručuje onima koji ne poseduju jednu: "Evo saveta..." (foto)

Poznata pevačica Emina Jahović (43) podelila je na društvenim mrežama kako se relaksira ove jeseni.

- Omiljena vrsta opuštanja - navela je Emina u opisu objave. Na slici vidimo da se nalazi u sauni, koje, kako je ranije pričala, obožava. - Ukoliko imate saunu, obavezno praktikujte tu vrstu detoksa i znojenja kako biste izbacili toksine iz tela dva puta nedeljno. Ukoliko nemate saunu, provedite 20 minuta vremena u kadi sa što toplijom vodom u koju ste ubacili neku finu kupku sa solju, čak i samo so uz dodatak nekog eteričnog ulja lavande, citrusa ili bilo kog ulja