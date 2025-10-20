Predsednik Vučić povodom smrti generala Pavkovića Život posvetio služenju zemlji i vojsci

Dnevnik pre 6 sati
Predsednik Vučić povodom smrti generala Pavkovića Život posvetio služenju zemlji i vojsci

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića i istakao da je on ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji.

"Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće porodici, prijateljima i saborcima, kao i svima koji su ga poznavali i poštovali", naveo je Vučić u telegramu. On je istakao da je tokom dugogodišnje službe Pavković ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima sa kojima je radio i izvršavajući zadatke
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Dodik: Duboko me je potresla vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića

Dodik: Duboko me je potresla vest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića

Večernje novosti pre 18 minuta
Nebojša Pavković (1946-2025): Miloševićev omiljeni general

Nebojša Pavković (1946-2025): Miloševićev omiljeni general

Vreme pre 1 sat
Posetili smo rodno mesto generala Nebojše Pavkovića: Meštani Senjskog rudnika u suzama, slomila ih tužna vest

Posetili smo rodno mesto generala Nebojše Pavkovića: Meštani Senjskog rudnika u suzama, slomila ih tužna vest

Telegraf pre 1 sat
Lazarević: Srbija izgubila svog heroja a mi našeg saborca

Lazarević: Srbija izgubila svog heroja a mi našeg saborca

Sputnik pre 2 sata
Smrt generala Pavkovića: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru

Smrt generala Pavkovića: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru

Mondo pre 3 sata
Smrt generala Pavkovića: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru, umro je posle 22 dana od povratka…

Smrt generala Pavkovića: Bio je osuđen na 22 godine, proveo je 20 godina u stranom zatvoru, umro je posle 22 dana od povratka u svoju zemlju

Kurir pre 4 sati
Srbi koji nisu preživeli Haški tribunal: Milošević doživeo srčani udar, Babić i Dokmanović sebi oduzeli život

Srbi koji nisu preživeli Haški tribunal: Milošević doživeo srčani udar, Babić i Dokmanović sebi oduzeli život

Mondo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Društvo, najnovije vesti »

15 sekundi koje Srbija nije smela da vidi: Nedopustiv potez RTS-a sa novim cenzurisanjem dečje emisije „Važne stvari“

15 sekundi koje Srbija nije smela da vidi: Nedopustiv potez RTS-a sa novim cenzurisanjem dečje emisije „Važne stvari“

Danas pre 23 minuta
Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce, završili peti dan marša ka Novom Sadu

Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce, završili peti dan marša ka Novom Sadu

Danas pre 23 minuta
Otac bivšeg poslanika SNS-a uputio pretnje Veranu Matiću

Otac bivšeg poslanika SNS-a uputio pretnje Veranu Matiću

Danas pre 48 minuta
(Foto) Sveta upecao čudno stvorenje: Ribar ostao u šoku kad je izvadio mrežu iz Dunava: "Prvi put u mom životu vidim ovako…

(Foto) Sveta upecao čudno stvorenje: Ribar ostao u šoku kad je izvadio mrežu iz Dunava: "Prvi put u mom životu vidim ovako nešto"

Blic pre 1 sat
Deca u procepu lošeg razvoda – kako shvatiti da se razvodite kao partneri, ali roditelji ostajete zauvek

Deca u procepu lošeg razvoda – kako shvatiti da se razvodite kao partneri, ali roditelji ostajete zauvek

Danas pre 1 sat