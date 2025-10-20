Dragana Mirković postala baka, čestitamo!

Dragana Mirković danas je najsrećnija žena na svetu! Baš 20. oktobra, na rođendan Lepe Brene, Dragana Mirković postala je baka! Draganin sin Marko i snaja Melani dobili su ćerkicu, a ponosni roditelji odlučili su da joj daju prelepo ime – Ksenija.

Porođaj je obavljen carskim rezom u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako saznajemo, sve je proteklo u najboljem redu. Mama Melani se oseća sjajno, a mala princeza Ksenija dobila je najviše ocene na rođenju. Izvori bliski porodici otkrivaju da je Dragana presrećna, ali da se danas potpuno povukla iz javnosti — isključila je telefone i posvetila se porodici, želeći da ovaj poseban dan proživi u krugu najmilijih. Podsetimo, Dragana je u više navrata isticala da jedva