Evo ko je snajka Dragane Mirković: Iskeširali 10.000 evra za njen porođaj, ima poseban tretman: A malo ko zna koliko Melani ima godina

Blic pre 1 sat
Evo ko je snajka Dragane Mirković: Iskeširali 10.000 evra za njen porođaj, ima poseban tretman: A malo ko zna koliko Melani…

Snajka pevačice Dragane Mirković, Melani (25), porodila se i na svet donela devojčicu kojoj su ona i njen muž Marko Bijelić dali ime Ksenija.

Melani se porodila u prestižnoj bečkoj klinici AKH, a kako su ranije prenosili domaći mediji, porođaj u ovoj klinici košta blizu 10.000 evra. Pored vrhunske medicinske nege dostupne 24 časa dnevno, buduća mama je imala mogućnost da koristi brojne dodatne usluge – od dolaska frizera, manikira i pedikira direktno u bolničku sobu, do pristupa posebno uređenom prostoru za meditaciju i relaksaciju. Podsetimo, nedavno je održano intimno venčanje Marka Bijelića i Melani
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evo kako je Jelena Karleuša reagovala kada je čula da je Dragana postala baka Sad je jasno u kakvom su odnosu posle svega

Evo kako je Jelena Karleuša reagovala kada je čula da je Dragana postala baka Sad je jasno u kakvom su odnosu posle svega

Alo pre 17 minuta
Ko je snajka Dragane Mirković? Ima privatan biznis, rodom je iz Srbije, a za njen porođaj su iskeširali basnoslovnu cifru

Ko je snajka Dragane Mirković? Ima privatan biznis, rodom je iz Srbije, a za njen porođaj su iskeširali basnoslovnu cifru

Alo pre 1 sat
Unuka Dragane Mirković nosi ime sa jakim značenjem: Istorija svedoči da su mnoge žene koje su se zvale Ksenija pomerale granice…

Unuka Dragane Mirković nosi ime sa jakim značenjem: Istorija svedoči da su mnoge žene koje su se zvale Ksenija pomerale granice

Večernje novosti pre 57 minuta
Dragana Mirković postala baka Na dan kada je rođena Lepa Brena: Decenijsko prijateljstvo danas dobilo novu simboliku (foto)

Dragana Mirković postala baka Na dan kada je rođena Lepa Brena: Decenijsko prijateljstvo danas dobilo novu simboliku (foto)

Večernje novosti pre 52 minuta
"Tako brzo?!" Zorica Brunclik se obratila Dragani Mirković nakon što je dobila unuku, pomenula "klub baba"

"Tako brzo?!" Zorica Brunclik se obratila Dragani Mirković nakon što je dobila unuku, pomenula "klub baba"

Telegraf pre 42 minuta
Dragana Mirković postala baka

Dragana Mirković postala baka

Vesti online pre 2 sata
Dragana Mirković postala baka, čestitamo!

Dragana Mirković postala baka, čestitamo!

Hello pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragana Mirković

Zabava, najnovije vesti »

Profesor psihologije objasnio zašto sve više ljudi samuje

Profesor psihologije objasnio zašto sve više ljudi samuje

N1 Info pre 2 minuta
Zvuk koji briše granice svemira – God Is An Astronaut u Tvornici kulture

Zvuk koji briše granice svemira – God Is An Astronaut u Tvornici kulture

Balkan Rock pre 2 minuta
Četiri najneljubaznija horoskopska znaka

Četiri najneljubaznija horoskopska znaka

Vesti online pre 12 minuta
Pronašao je neobičan predmet ispod svog auta, a ljudi mu prestravljeno poručili: "Odmah zovi policiju"

Pronašao je neobičan predmet ispod svog auta, a ljudi mu prestravljeno poručili: "Odmah zovi policiju"

Blic pre 12 minuta
Mina Vrbaški o šifri koju pominje sa Asminom: Otkrila u kakvim su odnosima i o čemu šepure kad se osame u Eliti 9

Mina Vrbaški o šifri koju pominje sa Asminom: Otkrila u kakvim su odnosima i o čemu šepure kad se osame u Eliti 9

Blic pre 17 minuta