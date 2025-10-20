Ko ima pravo na popust za struju od 7 odsto?

„Elektroprivreda Srbije“ poziva građane da umesto pet odsto popusta za redovno plaćanje računa iskoriste novi, veći popust od sedam odsto. - Od računa za oktobar sva domaćinstva koja se opredele da račun za struju dobijaju u elektronskoj formi, na mejl adresu, i plate ga do 20. u mesecu ostvariće pravo na popust od sedam odsto.

Na taj način želimo da motivišemo građane da zajedno sa nama daju doprinos očuvanju životne sredine - poručio je Aleksandar Bjeličić, izvršni direktor snabdevanja EPS na 20. Međunarodnom sajmu energetike u Beogradu. Na štandu „Elektroprivrede Srbije“ na Beogradskom sajmu u naredna tri dana građani mogu da se informišu detaljnije o pogodnostima zamene papirnog računa elektronskim. - Izbor elektronskog računa za električnu energiju je prvi korak za popust od sedam