Akcija suzbijanja korupcije u Kini: Devet vojnih zvaničnika izbačeno iz Komunističke partije

Kurir pre 54 minuta
Najviše rangirani među njima je He Vejdong, potpredsednik Centralne vojne komisije, a do sada je bio meta antikorupcijske kampanje.

Zvaničnici su osumnjičeni za teška krivična dela koja uključuju izuzetno velike sume novca, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Džang Šjaogang. On je rekao da su njihovi slučajevi istraženi i prosleđeni vojnim tužiocima na preispitivanje i pokretanje postupka. Kineska vlada često pokreće akcije protiv korupcije otkako je Si Đinping postao predsednik te zemlje 2012. godine, a od tada je otpušteno i iz Komunističke partije izbačeno više hiljada zvaničnika i
