Rok za podnošenje prijava prihoda frilensera za treći kvartal do 30. Oktobra: U suprotnom se podleže obavezi plaćanja kamate

Rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal u ovoj godini, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilenseri je do 30. oktobra.

Kako je saopštila Poreska uprava, u slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti. Poreski obveznici svoju obavezu mogu ispuniti elektronskim putem preko portala Frilenseri https://frilenseri.purs.gov.rs/, a prednosti ovog sistema, kako naglašavaju u Poreskoj upravi je automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave, što omogućava brzo i
