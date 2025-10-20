Užasna vest za crno-bele! Željko Obradović o povredi Karlika Džonsa: "Ne izgleda dobro, ali videćemo"

Košarkaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu posle produžetka FMP rezultatom 109:103 u utakmici trećeg kola ABA lige.

Ono što posebno brine navijače Partizana, jeste povreda Karlika Džonsa, koji je iznet sa terena, a prve prognoze nisu dobre. Nakon tesne pobede, trener crno-belih Željko Obradović je na konferenciji za medije rekao da ne zna kakva je situacija sa Karlikom. - Ne znamo, Karlik će ići na pregled. Ne izgleda dobro, ali videćemo. Za Parkera je bila moja odluka da se odmori, tako će biti uvek kad bude prilke. Utakmice za utakmicom slede, uvek ćemo nekog odmaramo - rekao