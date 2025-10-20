Jp Morgan ruši rekorde - Iskoristite priliku!

Globalna politička dešavanja uzburkuju javnost i dalje, a ovaj mesec od izuzetne je važnosti posebno za investitore! U oktobru najveće kompanije izbacuju rezultate poslovanja koji umnogome na dalje određuju kretanja na tržištu.

Većina njih se tek sprema da to uradi krajem meseca a neke su to već uradile I time ukazale kojim putem bi moglo da ide njihovo poslovanje I kakvim benefitima bi investitori mogli da se nadaju. Jedna od njih je i JP Morgan, kompanija koja spada u “veliku četvorku” američkih banaka (zajedno sa Bank of America, Citigroup i Wells Fargo). Ona posluje kroz nekoliko sektora a najvažniji su investiciono i komercijalno bankarstvo , kao i upravljanje imovinom i bogatstvom.