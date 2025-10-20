JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

Nova pre 40 minuta  |  Autor: PR tekst
JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

Globalna politička dešavanja uzburkuju javnost i dalje, a ovaj mesec od izuzetne je važnosti posebno za investitore! U oktobru najveće kompanije izbacuju rezultate poslovanja koji umnogome na dalje određuju kretanja na tržištu.

Većina njih se tek sprema da to uradi krajem meseca a neke su to već uradile I time ukazale kojim putem bi moglo da ide njihovo poslovanje I kakvim benefitima bi investitori mogli da se nadaju. Jedna od njih je i JP Morgan, kompanija koja spada u “veliku četvorku” američkih banaka (zajedno sa Bank of America, Citigroup i Wells Fargo). Ona posluje kroz nekoliko sektora a najvažniji su investiciono i komercijalno bankarstvo , kao i upravljanje imovinom i bogatstvom.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

Danas pre 40 minuta
JP Morgan ruši rekorde - iskoristite priliku

JP Morgan ruši rekorde - iskoristite priliku

N1 Info pre 5 minuta
Jp Morgan ruši rekorde - Iskoristite priliku!

Jp Morgan ruši rekorde - Iskoristite priliku!

Kurir pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Za Nacionalni fudbalski stadion do sada potrošeno 368 miliona evra: Zašto se matematika ne poklapa

Za Nacionalni fudbalski stadion do sada potrošeno 368 miliona evra: Zašto se matematika ne poklapa

Forbes pre 5 minuta
Prodaje se Palata Albanija! Cena kvadrata kao za stan na periferiji Beograda

Prodaje se Palata Albanija! Cena kvadrata kao za stan na periferiji Beograda

Kamatica pre 40 minuta
Pregled berze - banke vedre i oblače na Wall Streetu

Pregled berze - banke vedre i oblače na Wall Streetu

Bloomberg Adria pre 5 minuta
JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

JP Morgan ruši rekorde – Iskoristite priliku!

Danas pre 40 minuta
(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica…

(Video) Srušio se Boing 747 pri sletanju, ima mrtvih: Iznenada izleteo sa piste i sudario se sa vozilom, jeziv snimak sa lica mesta

Blic pre 40 minuta