Oglasio se Vučić posle sastanka sa Orbanom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o strateškom pozicioniranju Srbije i Mađarske, zajedničkom odgovoru na izazove u regionu i obezbeđivanju dugoročne stabilnosti u oblasti energetike i ekonomije, dodavši da energetska bezbednost Srbije ostaje jedan od naših prioriteta. Naši odnosi sa Mađarskom i velikim prijateljem Viktorom Orbanom su izvanredni, ali želimo da ih još više osnažimo kroz