Starija žena pronađena u šumi kod Surdulice zahvaljujući brzoj reakciji spasilaca

OK radio pre 21 minuta  |  OK Radio, Glas juga
Starija žena koja je zalutala u šumi u blizini Surdulice uspešno je pronađena nakon višesatne potrage, zahvaljujući brzoj i koordinisanoj akciji Gorske službe spasavanja (GSS) Stanice Niš.

Prema saopštenju GSS-a, žena se usled guste magle i dezorijentacije izgubila na nepristupačnom terenu, a članovi porodice nisu uspeli sami da je pronađu. Nakon što je prijavljen nestanak, spasioci su odmah reagovali i započeli pretragu. Nakon nekoliko sati, tim je uspeo da locira ženu i pruži joj neophodnu pomoć. Srećom, bila je u stabilnom zdravstvenom stanju, a potom je bezbedno sprovedena nazad porodici. Iz GSS-a podsećaju građane da prilikom kretanja kroz
