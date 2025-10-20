Studenti iz Novog Pazara večeras u Mrčajevcima, objavili celu rutu do Novog Sada

Ozon press pre 10 minuta
Studenti iz Novog Pazara večeras u Mrčajevcima, objavili celu rutu do Novog Sada

Studenti Državnog fakulteta u Novom Pazaru, koji su se peške zaputili za Novi Sad kako bi tamo obeležili godišnjicu pada nadstrešnice, u nedelju uveče stigli su u Kraljevo, gde im je priređen veličanstven doček.

Sledeća stanica je Mrčajevci, a studenti su tokom dana na nalozima na društvenim mrežama objavili i ostatak svoje rute do Novog Sada. Kraljevčani su uz vatromet i pesmu dočekali studente iz Novog Pazara. Studentkinja Emina Spahić kaže da je doček bio poseban i jedan od najlepših za devet meseci blokade. „Svi smo ostali bez reči i niko nije mogao da se zahvali Kraljevčanima. Bilo kakav umor da osetimo, baš kada dođemo na taj doček, umor prestane da postoji. Nismo
