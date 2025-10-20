FOTO: Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce

Radio 021
FOTO: Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce

Grupa studenata u blokadi Državnog univerziteta u Novom Pazaru stigla je večeras u Mrčajevce, nedaleko od Čačka i time završila peti dan pešačenja prema Novom Sadu.

Oni su krenuli na pešačenje dugo 340 kilometara, podeljeno na 16 dana, kako bi 1. novembra u Novom Sadu prisustvovali skupu povodom godinu dana od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice Železničke stanice. Njima je u Mrčajevcima priređen doček. View this post on Instagram A post shared by Lazar Novakovic (@lazar_novakovic_ph) Oni će sutra nastaviti šetnju ka Čačku, a potom i ka Požegi, Kosjeriću, Divčibarama, Valjevu.
