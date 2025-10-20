„Nova“ piše: Šamar šovinizmu- Novopazarski studenti i njihovi domaćini dokazali da vera ne da deli, već spaja

U novinama "Nova", u utorak, pročitajte: Šamar šovinizmu- Novopazarski studenti i njihovi domaćini dokazali da vera ne deli, već spaja; Kako je čišćenje Instituta za majku i dete namešteno firmi Daneta Šijana; Nesvakidašnji slučaj iz Velike Plane: Tražio da mu se suđenje premesti jer zgrada suda nema upotrebnu dozvolu.

Akademci Državnog univerziteta u Novom Pazaru pešice idu na komemorativni skup u Novom Sadu: Šamar šovinizmu- Novopazarski studenti i njihovi domaćini dokazali da vera ne da deli, već spaja; Zbog noćenja u manastiru Studenica, koje su doživeli kao „isceljenje duše“, i doručka po muslimanskim pravilima, veličanstvenog dočeka u Kraljevu, ali i govora koji su im ratni veterani održali proletos u Beogradu, mladi Novopazarci kažu da se konačno osećaju ravnopravno. RFZO