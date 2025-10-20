Đurđević Stamenkovski predvodiće državnu ceremoniju povodom godišnjice oslobođenja Beograda

Đurđević Stamenkovski predvodiće državnu ceremoniju povodom godišnjice oslobođenja Beograda

Na kraju državne ceremonije zvaničnici će se upisati u spomen-knjigu na predviđenom mestu na izlasku sa Groblja oslobodilaca Beograda

Ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodiće danas centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca povodom obeležavanja 81. godišnjice od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Nakon polaganja venaca na Groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu, na spomen obeležje Oslobodilaca Beograda, delegacije će položiti ruže kod “Večnog plamena”, a vence i cveće na Spomenik Crvenoarmejcu. Na kraju državne
