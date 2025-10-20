Od Nove godine bez tranzita ruskog gasa preko EU

Savet EU usvojio je zabranu tranzita ruskog gasa preko Evropske unije u druge zemlje počev od 1. januara 2026.godine.

Savet je usvojio postepeni plan potpunog odustajanja od uvoza gasa iz Rusije, počev od 1. januara 2026. godine, na osnovu predloga Evropske komisije, ali je ostavljen prelazni period za postojeće ugovore do 1. januara 2028. godine. „Takođe su uvedeni dodatni mehanizmi za praćenje i obaveštavanje kako bi se sprečio ulazak ruskog gasa u EU u okviru tranzitnih procedura (odnosno, kada gas prolazi kroz teritoriju EU na putu ka drugoj zemlji, bez ulaska na tržište EU)“,