U Kragujevcu obeležena Tri oktobra – sećanje na prve žrtve odmazde

Polaganjem venaca kraj spomen obeležja u Ilićevu, Maršiću i Grošnici, obeležen je 19. oktobar, dan kada je 1941. godine, kao čin odmazde okupatora -100 za jednog ubijenog nemačkog vojnika a 50 za ranjenog, u okolnim selima i Kragujevcu započeto masovno streljanje stanovništva koje se završilo 21. oktobra.

U ova tri sela koja su prethodno i spaljena, ubijeno je više od 400 civila. Počast su streljanim stanovnicima Ilićeva, Maršića i Grošnice odali i položili vence potomci njihovi potomci, predstavnici gradskih ustanova i institucija, SUBNOR-a, političkih stranaka i organizacija, saveta mesnih zajednica, đaci osnovnih škola i meštani iz tih naselja.