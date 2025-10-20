Nestalo osam napoleonskih dragulja

Radar pre 1 sat  |  Ana Marinković
Nestalo osam napoleonskih dragulja

Krunu carice Eugenije, supruge Napoleona III, pljačkaši su ispustili prilikom bega

Najposećeniji muzej na svetu, Luvr, u nedelju je iznenada zatvoren nakon dnevne pljačke u čuvenoj Apolon galeriji. U akciji koja je trajala svega deset minuta, četvorica maskiranih lopova odnela su osam komada nakita neprocenjive vrednosti iz epohe Napoleona, dok su u begu ispustili krunu carice Eugenije. Prema informacijama francuskog Ministarstva kulture, pljačkaši su u jutarnjim časovima stigli do južnog krila muzeja kamionom sa pokretnom korpom i merdevinama,
