Savet EU: Od 1. januara 2026. zabraniti uvoz ruskog gasa, kao i tranzit

Savet Evropske unije je danas zazuzeo stav da uvoz ruskog gasa u zemlje Evropske unije treba da bude zabranjen od 1. januara 2026. godine, što se odnosi i na tranzit tog energenta kroz EU u treće zemlje.

Ministri energetike članica EU postigli su na sastanku u Luksemburgu dogovor o pregovaračkoj poziciji za nacrt uredbe o postepenoj obustavi uvoza ruskog prirodnog gasa, saopštio je Savet EU. Nakon što Evropski parlament definiše svoju pregovaračku poziciju, Predsedništvo Saveta EU započeće pregovore sa tim zakonodavnim telom o konačnom tekstu uredbe. Uredba, koja je ključni element plana EU za okončanje zavisnosti od ruske energije, uvodi pravno obavezujuću,