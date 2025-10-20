Pronađena mrtva beba u Novom Sadu, istraga u toku

Muško novorođenče je pronađeno mrtvo kod ulaza u jednu zgradu na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, potvrđeno je RTS-u u novosadskoj policiji. Istraga je u toku.

Novosadskoj Hitnoj pomoći poziv je upućen oko sedam sati, a ekipa je na licu mesta zatekla bebu bez znakova života i konstatovala smrt, potvrđeno je RTS-u. U blizini je pronađena žena za koju se sumnja da je ostavila bebu u blizini kontejnera. Žena se trenutno nalazi u Betaniji, novosadskom porodilištu, i za sada nije uhapšena, kako su preneli pojedini mediji, nezvanično saznaje RTS. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na čedomorstvo, ali će zvaničan uzrok