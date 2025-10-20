Vremenska prognoza 21. oktobar 2025.

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju biće vetrovito. Uveče na severu i zapadu nešto više oblaka, a može biti malo kiše. Jutro će biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana od 13 do 20 stepeni. U Beogradu smena sunca i oblaka, povremeno i jak jugoistočni vetar. Temperatura do 18 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.10.2025. Utorak: Jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i sa maglom. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9 °S, a najviša od 13 do 20 °S. Uveče i krajem dana na severu