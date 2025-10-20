Vremenska prognoza 21. oktobar 2025.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 21. oktobar 2025.

Malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju biće vetrovito. Uveče na severu i zapadu nešto više oblaka, a može biti malo kiše. Jutro će biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom. Tokom dana od 13 do 20 stepeni. U Beogradu smena sunca i oblaka, povremeno i jak jugoistočni vetar. Temperatura do 18 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.10.2025. Utorak: Jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije i sa maglom. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 9 °S, a najviša od 13 do 20 °S. Uveče i krajem dana na severu
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Srbiji prete obilnije padavine Cikloni donose promenu vremena, evo kada će pljuštati

Srbiji prete obilnije padavine Cikloni donose promenu vremena, evo kada će pljuštati

Alo pre 9 minuta
Srbiji prete obilnije padavine: Cikloni donose promenu vremena, evo kada će pljuštati

Srbiji prete obilnije padavine: Cikloni donose promenu vremena, evo kada će pljuštati

Telegraf pre 1 sat
Novosađani, pripremite se za utorak - evo šta vas očekuje

Novosađani, pripremite se za utorak - evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 1 sat
Stiže nova tura zahlađenja prognoza marka čubrila za Kraj oktobra i početak novembra Za vikend kiša i pljuskovi, a posle...…

Stiže nova tura zahlađenja prognoza marka čubrila za Kraj oktobra i početak novembra Za vikend kiša i pljuskovi, a posle...

Dnevnik pre 4 sati
Hladno jutro, pa plus 20 stepeni Evo kakvo nas vreme očekuje sutra, moguća kiša u ovim delovima zemlje

Hladno jutro, pa plus 20 stepeni Evo kakvo nas vreme očekuje sutra, moguća kiša u ovim delovima zemlje

Alo pre 4 sati
Vremenska prognoza za kraj oktobra i početak novembra: Čubrilo pomenuo zahlađenje i novu turu snega

Vremenska prognoza za kraj oktobra i početak novembra: Čubrilo pomenuo zahlađenje i novu turu snega

Mondo pre 5 sati
Do četvrtka nestabilno, ali toplo, a onda pljuskovi i pad temperature

Do četvrtka nestabilno, ali toplo, a onda pljuskovi i pad temperature

Rešetka pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

15 sekundi koje Srbija nije smela da vidi: Nedopustiv potez RTS-a sa novim cenzurisanjem dečje emisije „Važne stvari“

15 sekundi koje Srbija nije smela da vidi: Nedopustiv potez RTS-a sa novim cenzurisanjem dečje emisije „Važne stvari“

Danas pre 24 minuta
Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce, završili peti dan marša ka Novom Sadu

Novopazarski studenti stigli u Mrčajevce, završili peti dan marša ka Novom Sadu

Danas pre 24 minuta
Otac bivšeg poslanika SNS-a uputio pretnje Veranu Matiću

Otac bivšeg poslanika SNS-a uputio pretnje Veranu Matiću

Danas pre 49 minuta
(Foto) Sveta upecao čudno stvorenje: Ribar ostao u šoku kad je izvadio mrežu iz Dunava: "Prvi put u mom životu vidim ovako…

(Foto) Sveta upecao čudno stvorenje: Ribar ostao u šoku kad je izvadio mrežu iz Dunava: "Prvi put u mom životu vidim ovako nešto"

Blic pre 1 sat
Deca u procepu lošeg razvoda – kako shvatiti da se razvodite kao partneri, ali roditelji ostajete zauvek

Deca u procepu lošeg razvoda – kako shvatiti da se razvodite kao partneri, ali roditelji ostajete zauvek

Danas pre 1 sat