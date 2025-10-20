Stiže nova tura zahlađenja prognoza marka čubrila za Kraj oktobra i početak novembra Za vikend kiša i pljuskovi, a posle...

Dnevnik pre 1 sat
Narednih dana nas očekuje relativno toplo i uglavnom suvo vreme, ali će se to krajem nedelje u potpunosti promeniti.

Kako najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo, u petak možemo očekivati pogoršanje i zahlađenje, uz kišu i pljuskove, koje bi se trebalo nastaviti za vikend. Pritom će temperature ponovo pasti ispod proseka za ovo doba godine. Prijatan početak novembra Kraj oktobra i početak novembra će verovatno biti hladni i uz povremene padavine, ali bi veći deo prve polovine sledećeg meseca ipak moglo obeležiti relativno toplo vreme, ukazuje Čubrilo. Suvo do petka Od danas pa
