Rasprava o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o platama državnih službenika do 27. oktobra

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) saopštilo je da će u periodu do 27. oktobra sprovoditi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Kako se navodi, učesnici u javnoj raspravi su relevantni državni organi, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane. MDULS poziva sve zainteresovane učesnike da uzmu učešće u javnoj raspravi i da svoje predloge, sugestije i komentare dostave elektronskom poštom na adresu ''ljudskiresursi@mduls.gov.rs'' ili pisanim putem na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, Beograd, sa naznakom "Za javnu
