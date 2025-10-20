U Leskovcu danas posebna sednica Vlade Srbije

LESKOVAC - Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut posetiće danas Leskovac, gde će biti održana i posebna sednica Vlade Republike Srbije, u zgradi lokalne samouprave grada Leskovca, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Za 11 sati u ponedeljak predviđeno je svečano otvaranje vrtića ''Vesela družina'', dok je za 12 časova planirana posebna sednica Vlade Republike Srbije. U 12.35 časova predviđeno je predstavljanje projekta Leskovac - prestonica kulture 2026, u Narodnom muzeju Leskovac. Za 13.15 časova su, kako se navodi u saopštenju Vlade, predviđene izjave za medije u Narodnom muzeju Leskovac.